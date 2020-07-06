VSP

A West Virginia man died on July 4 following injuries he sustained in a head-on collision days earlier in Fauquier County.

The Virginia State Police responded to the crash at 3:17 p.m. on June 27 on Rectortown Road (Route 710) just north of Chestnut Forks Rd. (Route 717), according to a news release on Monday from VSP spokesperson Shelby Crouch.

A 2002 Ford Focus was traveling south on Rectortown Road when it crossed the center line and struck a 2009 Ford F-150 pickup truck head on.

The driver of the Focus, Joseph D. Herron, 38, of Inwood, West Virginia, was transported to Inova Fairfax Hospital. He died Saturday of his injuries. Herron was wearing a seatbelt.

The driver of the F-150, Stephen J. Losh, 64, of Middleburg, was transported for treatment of minor injuries. He was also wearing a seatbelt. The crash remains under investigation, according to the release.

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