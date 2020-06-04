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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 250 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

THE DISTRICT OF COLUMBIA

IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN CENTRAL MARYLAND

ANNE ARUNDEL          HOWARD                MONTGOMERY
PRINCE GEORGES

IN NORTH CENTRAL MARYLAND

CARROLL               FREDERICK             WASHINGTON

IN NORTHERN MARYLAND

BALTIMORE             BALTIMORE CITY        HARFORD

IN WESTERN MARYLAND

ALLEGANY

IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES

IN CENTRAL VIRGINIA

GREENE                ORANGE

IN NORTHERN VIRGINIA

ARLINGTON             CITY OF ALEXANDRIA    CITY OF FAIRFAX
CITY OF FALLS CHURCH  CITY OF MANASSAS
CITY OF MANASSAS PARK                       CULPEPER
FAIRFAX               FAUQUIER              LOUDOUN
PRINCE WILLIAM

IN NORTHWEST VIRGINIA

CITY OF WINCHESTER    CLARKE                FREDERICK
MADISON               PAGE                  RAPPAHANNOCK
SHENANDOAH            WARREN

IN WESTERN VIRGINIA

AUGUSTA               CITY OF HARRISONBURG  CITY OF STAUNTON
CITY OF WAYNESBORO    HIGHLAND              ROCKINGHAM

IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN EASTERN WEST VIRGINIA

GRANT                 HAMPSHIRE             HARDY
MINERAL               PENDLETON

IN PANHANDLE WEST VIRGINIA

BERKELEY              JEFFERSON             MORGAN

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS,
ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE,
BEL AIR, BERRYVILLE, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE,
CHANTILLY, CHARLES TOWN, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA,
CULPEPER, CUMBERLAND, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG,
ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON,
FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK, FRONT ROYAL, FROSTBURG,
GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GORDONSVILLE, GREENBELT,
HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, HAVRE DE GRACE, HERNDON,
JOPPATOWNE, KEYSER, LAUREL, LEESBURG, LURAY, MADISON, MANASSAS,
MANASSAS PARK, MARTINSBURG, MCLEAN, MONTEREY, MOOREFIELD,
ODENTON, ORANGE, PARKVILLE, PAW PAW, PETERSBURG, PIKESVILLE,
POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, ROMNEY, SEVERN,
SEVERNA PARK, SHENANDOAH, SHEPHERDSTOWN, SILVER SPRING,
SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STANLEY, STAUNTON, STAUNTON, STERLING,
STRASBURG, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON,
WASHINGTON, WAYNESBORO, WAYNESBORO, WESTMINSTER, WINCHESTER,
WINCHESTER, WOODBRIDGE, AND WOODSTOCK.

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